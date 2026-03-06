ＮＹ原油 時間外 1バレル＝79ドル台割れ トランプが高騰対策検討 ＮＹ原油 時間外 1バレル＝79ドル台割れ トランプが高騰対策検討

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ原油 時間外 1バレル＝79ドル台割れ トランプが高騰対策検討



東京時間09:44現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝78.71（-2.30 -2.84%）



NY原油は時間外で下落、1バレル＝79ドル台を割り込んでいる。



トランプ米大統領の原油高騰対策を検討しているとの発言にやや安堵。ただ、米国もイランも攻撃を強化しており原油価格の上昇は続く見通し。



トランプ米大統領は「我々は彼ら以上に戦う意思がある」と表明。韓国紙によると在韓米軍が「パトリオット」など一部兵器を南東部から北西部に移動させたという。これは戦争が長期化することを想定し米軍が中東に兵器を転用することを意味する。

外部サイト