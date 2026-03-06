【センバツ】九州勢の対戦相手が強敵揃い ネットでも話題「相手すごすぎる」好カード演出
◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会
第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。
昨夏王者の沖縄尚学は開幕試合で帝京（東京）と対戦。第2日には連覇を狙う横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）と対戦。第4日には神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）の神宮大会決勝カードが実現した。また、大阪桐蔭は大会第6日、1回戦の最終カードで熊本工と対戦する。
そんな抽選会で「九州勢」が話題となった。九州国際大付―神戸国際大付、長崎日大―山梨学院、神村学園―横浜、熊本工―大阪桐蔭、沖縄尚学―帝京、長崎西―滋賀学園と、どれを見ても好カード。
Xでは「九州勢の相手すごすぎる」「センバツ、九州勢くじ運悪すぎ」「九州勢の初戦は全て近畿と関東」などのコメントが集まっていた。
【第1日】
帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）
阿南光（徳島）―中京大中京（愛知）
八戸学院光星（岩手）―崇徳（広島）
【第2日】
滋賀学園（滋賀）―長崎西（長崎）
横浜（神奈川）―神村学園（鹿児島）
花巻東（岩手）―智弁学園（奈良）
【第3日】
東洋大姫路（兵庫）―花咲徳栄（埼玉）
高知農（高知）―日本文理（新潟）
北照（北海道）―専大松戸（千葉）
【第4日】
神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）
近江（滋賀）―大垣日大（岐阜）
山梨学院（山梨）―長崎日大（長崎）
【第5日】
東北（宮城）―帝京長岡（新潟）
高川学園（山口）―英明（香川）
三重（三重）―佐野日大（栃木）
【第6日】
熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）
（以降、2回戦）