【ゼノンコミックス 新刊】 3月06日 発売

「棄てられ王子の最強イカダ国家 ～お前はゴミだと追放されたので、無駄スキル【リサイクル】を使ってゴミ扱いされたモノたちで海上都市を築きます～」第2巻の書影

コアミックスは、3月6日にゼノンコミックスの新刊「棄てられ王子の最強イカダ国家 ～お前はゴミだと追放されたので、無駄スキル【リサイクル】を使ってゴミ扱いされたモノたちで海上都市を築きます～」第2巻と「嫌われ者の悪役令嬢アリーシャ・リブラはまげられない」第3巻を発売した。

「棄てられ王子の最強イカダ国家」第2巻

漫画：フミキチ

原作：タック

価格：770円

【あらすじ】

海賊の娘・ジーニャスを助け、村まで届けることにした棄てられ王子・ノアクル。しかし、そこは海軍のウォッシャ大佐が支配する島で、ジーニャスたち海賊を虐げていた。

元王子として海軍の横暴を許すわけにはいかないノアクルと、海軍の船上決戦が幕を開ける！

「嫌われ者の悪役令嬢アリーシャ・リブラはまげられない」第3巻

「嫌われ者の悪役令嬢アリーシャ・リブラはまげられない」第3巻の書影

漫画：仁茂田あい

原作：古寺音

価格：770円

【あらすじ】

現代の女子高生・亜里沙に逆転生した悪役令嬢のアリーシャ。そんな彼女に、付き合えば破滅ルート確定のお相手・氷室くんからまさかの告白が。戸惑う彼女であったが、彼に惹かれている自分の気持ちにも気づいて……。まっすぐすぎる元悪役令嬢の痛快ラブストーリー、最終巻！