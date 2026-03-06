ブレインズがＳ高カイ気配、製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化◇

ブレインズテクノロジー<4075.T>がストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９７６円でカイ気配となっている。５日の取引終了後、アイシン<7259.T>と共同で取り組むヒューマノイドロボットを活用した製造現場の自動化に関する実証において、一連の自律動作を安定して行えることを確認したと発表した。実証では従来は人が行っている通箱のピッキング及びシュートへの投入といった工程を、ヒューマノイドロボットと無人搬送車（ＡＧＶ）を連携することで、既存設備を大きく変えることなく自律的に実行できたとしており、材料視した買いが集まっている。



ブレインズは動画像や３Ｄデータ解析のノウハウを生かし、ヒューマノイドロボットの動作生成を支援している。今後は実生産ラインへの適用に向けた開発や動作の安定化に取り組むとともに、対応可能な作業シナリオの拡大を進める。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS