ネクセラファーマ<4565.T>が続伸している。５日の取引終了後に、提携先であるセンテッサ・ファーマシューティカルズ＜CNTA＞から３００万ドル（約４億７３００万円）のマイルストーンを受け取ることになったと発表しており、好材料視されている。



センテッサが神経精神疾患を対象に開発中のオレキシン受容体２（ＯＸ２Ｒ）作動薬「ＯＲＸ４８９」に関して、２月１２日に発表したマイルストーン達成に続き、追加の早期開発段階のマイルストーンを達成したことに伴うもの。２６年１２月期第１四半期の売り上げとして計上される予定で、通期業績への影響は業績予想に織り込み済みとしている。



