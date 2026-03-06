Ｂｉｒｄｍａｎ<7063.T>が続伸している。５日の取引終了後に、アラブ首長国連邦ドバイに本拠を置く投資会社ＫＡＮＤＢインベストメント社を割当先とする第三者割り当てにより、新株式及び第９回新株予約権を発行すると発表しており、財務基盤強化につながるとの期待から買われているようだ。



新株式の発行株数は６６６万６７００株で発行価額は１株につき１５０円。一方、新株予約権の発行総数は２１万３３３４個（潜在株数２１３３万３４００株）で行使価額は１５０円。発行期日・割当日は３月３１日としている。調達資金４０億６８４６万円は、Ｍ＆Ａ資金や借入金返済、運転資金、更にＥＸ事業分野における新規事業の運営資金や再生エネルギー事業分野における新規事業の運営資金などにあてる予定。なお、発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で１１３．８５％となる。



出所：MINKABU PRESS