東京都競馬<9672.T>は２月以降の戻り局面を経て、３月２日には昨年来高値にツラ合わせした。その後は株式市場全体のリスクオフムードでツレ安となったが、押し目は拾い場と捉えたい。



同社は大井競馬場や伊勢崎オートレース場を賃貸する公営競技事業を主力とし、前期に引き続き今期も過去最高業績の更新を見込む。今期からの５年間で競馬の体験価値向上に向け７５０億円ほど投資。ネット投票が普及するなか、変化する競馬場の役割を踏まえた再整備を行い、集客力を高める。同時に、南関東４競馬場のネット投票サービス「ＳＰＡＴ４」の機能拡張なども行う。今後の中長期的な成長につながることが期待できそうだ。



株主還元も強化しており、今中計期間は連結配当性向の基準を前中計期間の３０％から３５％に引き上げた。年間配当は１３７円（前期は１１８円）を目安とするが、初年度に当たる今期から配当予想を合計１４６円とすでに目安を上回っている。財務は盤石で昨年１２月末時点の自己資本比率は７５％、利益剰余金は８８８億円に上る。キャッシュリッチ銘柄の側面もあり、波乱相場で脚光を集めそうだ。（如水）



出所：MINKABU PRESS