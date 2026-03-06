「松葉づえを使用」日本代表に衝撃…負傷した主力の“試合後の姿”を現地報道「ひどく足をひきずっていた」
ブライトンの三笘薫が負現地３月４日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、負傷した。
12分に、ドリブルで持ち込んだ際にタックルを受け、左足首をひねる形となり、そのままピッチに倒れ込んだ。それでも起き上がり、足を引きずりながらもプレーを続行させたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメントした。
一方で、同メディアは「ブライトンは、当面の間、スターウィンガーの三笘薫を欠くことになりそうだ。28歳の三笘は試合後、松葉づえを使い、保護シューズを履いてひどく足をひきずっている姿が見られた」と報じている。
とりわけ欧州では、軽傷でも松葉づえを使うケースが少なくないとはいえ、状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
12分に、ドリブルで持ち込んだ際にタックルを受け、左足首をひねる形となり、そのままピッチに倒れ込んだ。それでも起き上がり、足を引きずりながらもプレーを続行させたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメントした。
一方で、同メディアは「ブライトンは、当面の間、スターウィンガーの三笘薫を欠くことになりそうだ。28歳の三笘は試合後、松葉づえを使い、保護シューズを履いてひどく足をひきずっている姿が見られた」と報じている。
とりわけ欧州では、軽傷でも松葉づえを使うケースが少なくないとはいえ、状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン