6日10時現在の日経平均株価は前日比307.57円（-0.56％）安の5万4970.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は403、値下がりは1150、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は54.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が51.48円、東エレク <8035>が42.12円、豊田通商 <8015>が17.65円、信越化 <4063>が15.04円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を21.79円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.87円、ＴＤＫ <6762>が11.28円、トレンド <4704>が9.49円、リクルート <6098>が9.43円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、情報・通信、輸送用機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、海運、鉱業が並んでいる。



※10時0分8秒時点



