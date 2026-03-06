センバツ抽選【一覧】連覇を狙う横浜は１回戦で神村学園と対戦 神戸国際大付−九州国際大付の好カード、昨秋明治神宮大会決勝の再戦
「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）
１回戦の組み合わせが決まり、連覇を狙う横浜（神奈川）は大会第２日の第２試合で神村学園（鹿児島）との対戦が決まった。
昨秋明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）と、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）が第４日第１試合で激突する。
１９日の開幕戦は帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）の組み合わせとなった。
【第１日】
帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）
阿南光（徳島）−中京大中京（愛知）
八戸学院光星（青森）−崇徳（広島）
【第２日】
滋賀学園（滋賀）−長崎西（長崎）
横浜（神奈川）−神村学園（鹿児島）
花巻東（岩手）−智弁学園（奈良）
【第３日】
東洋大姫路（兵庫）−花咲徳栄（埼玉）
高知農（高知）−日本文理（新潟）
北照（北海道）−専大松戸（千葉）
【第４日】
神戸国際大付（兵庫）−九州国際大付（福岡）
近江（滋賀）−大垣日大（岐阜）
山梨学院（山梨）−長崎日大（長崎）
【第５日】
東北（宮城）−帝京長岡（新潟）
高川学園（山口）−英明（香川）
三重（三重）−佐野日大（栃木）
【第６日】
熊本工（熊本）−大阪桐蔭（大阪）