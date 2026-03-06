対戦カードが決まった第９８回選抜高校野球組合せ抽選会（撮影・金居みつよし）

　「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）

　１回戦の組み合わせが決まり、連覇を狙う横浜（神奈川）は大会第２日の第２試合で神村学園（鹿児島）との対戦が決まった。

　昨秋明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）と、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）が第４日第１試合で激突する。

　１９日の開幕戦は帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）の組み合わせとなった。

　

【第１日】

帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）

阿南光（徳島）−中京大中京（愛知）

八戸学院光星（青森）−崇徳（広島）

【第２日】

滋賀学園（滋賀）−長崎西（長崎）

横浜（神奈川）−神村学園（鹿児島）

花巻東（岩手）−智弁学園（奈良）

【第３日】

東洋大姫路（兵庫）−花咲徳栄（埼玉）

高知農（高知）−日本文理（新潟）

北照（北海道）−専大松戸（千葉）

【第４日】

神戸国際大付（兵庫）−九州国際大付（福岡）

近江（滋賀）−大垣日大（岐阜）

山梨学院（山梨）−長崎日大（長崎）

【第５日】

東北（宮城）−帝京長岡（新潟）

高川学園（山口）−英明（香川）

三重（三重）−佐野日大（栃木）

【第６日】

熊本工（熊本）−大阪桐蔭（大阪）