「これがもう最後かもしれない」　人が消えた街、歩道を歩く動物たち　15年前に失ったふるさと　守り続けた“帰還の希望”

2011年3月12日。福島第一原発の水素爆発によって大沼勇治さんは、長く愛してきたふるさとの福島県双葉町を離れざるを得なくなった。避難生活は今年で15年を迎える。

「福島を離れて初めて、こんなにふるさとが好きだったんだと気づきました」

東日本大震災当時、結婚して間もなく、妻のお腹には子どもがいた。生まれてくる子どもたちに“ふるさととは何か”をいつか伝えたい。その思いが、大沼さんを何度も双葉町へ向かわせた。

通い続けた15年間 変わりゆく双葉町

初めて許可された一時帰宅は、震災から4カ月後の2011年7月だった。

防護服に身を包み、線量計の警告音に怯えながら、2時間という限られた時間で向かった先は母校の小学校だった。

「これがもう最後かもしれない」

カメラを回しながら歩いた校庭で、自然に小学校の校歌を歌い始めたという。

「全部歌えたんです。幼少期の記憶が一気に戻ってきて、ふるさとと自分の原点を強烈に思い出しました」

茂り放題の草、人の気配のない街、歩道を闊歩する動物たち。現実とは思えない光景に胸が締めつけられた。それでも、“いつか戻る”という希望だけは捨てなかった。

時間とともに、一時帰宅の環境は徐々に改善されていった。車で入れるようになり、街の中で回れるエリアも増えた。何度目かの帰宅では「次はこの場所を写真に残そう」と思えるほど心に余裕が生まれた。

15年が経った今、大沼さんの生活拠点は避難先の茨城県にある。

それでも月に一度、お墓の掃除のために双葉町へ向かう。家も解体せず残し、町へ貸し出している。

「家があるだけで、いつでも帰れる場所があると思えるんです」

一方で、家族はこの15年間で大きく変わった。

震災直後に生まれた子どもたちはもう中学生になり、硬式野球クラブで汗を流す日々を送っている。長男は野球が大好きで、福島の強豪校への進学を目指している。

「子どもが福島の学校に通ってくれたら、また福島との繋がりができる。それが僕にとっても嬉しいんです」

大沼さんがずっと応援してきた学校だったこともあり、長男の挑戦を強く後押ししている。

「子育てが終わったら、また双葉に戻るつもりです。家の庭に野球の練習場やドッグランを作って、子どもや孫と一緒にキャッチボールするのが夢なんです」

変わる町と残された課題･･･

双葉町は復興の途上にある。医療機関や学校がまだ十分ではなく、「今すぐに生活するには不安がある」と大沼さんは話す。

「高齢化が進む中で、病院が近くにないというのは大きな不安です。僕も双葉で具合が悪くなった時、いわきか相馬の病院まで救急車で（搬送する）と言われました」

居住環境についても課題は多い。道路は狭い場所が残り、下水整備もまだ充分ではない。大沼さんは「人が住んでいない今こそ、思い切って街を作り直すチャンスだ」と言う。

「いつでも帰れるように、完成宅地のように整備してほしい。道が広くなったり、水はけが良くなるだけで、住もうという気持ちになると思うんです」

一方、近年は移住者も増えている。大沼さんは双葉町でペット可の賃貸物件を運営しており、伝承館や町役場で働く人々が入居している。

「新しい人が増えるのは良いことです。町が閑散としたままでは、復興の実感が湧きません。飲食店ができたり、人の流れが生まれたりすれば、必ず良くなっていく」

“帰る場所を守りたい”という願い

震災から15年。大沼さんは、その長い年月がもたらした変化の大きさを痛感している。

「写真を見返すと、建物が朽ちていき、更地が増えている。時の流れは大きな影響を与えていると強く感じます」

墓じまいをする人も増えた。世代が変わり、双葉に戻らない選択をする人も少なくない。それでも大沼さんは、帰る場所を手放さない選択をした。

「墓を残したのは、死んでからでも帰れるようにと思ったからです。でも、生きてるうちに帰りたい。その希望だけは捨てないでいたい」

最後に、大沼さんは復興に携わる人たちへの思いを語ってくれた。

「双葉で頑張っている人たちを誇りに思います。僕もいつか、その仲間になりたい。ここでやるのと、双葉でやるのとでは、思いの重さが違うんです」

