¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬ºÇÂ®¡Ö£±£µ£µ¥¥í¡× Ãæ¼´¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¡££²²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂ®£¹£¶¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£³¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Î¤Û¤«¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£½é²ó¤Ï°ì»à¤«¤é°ÂÂÇ¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤â°ì»à¤«¤é»Íµå¤È¤¤¤º¤ì¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¼´¤Î£³ÈÖ¡¦¥³¡¼¥Ê¥¤¥ó¡¢£´ÈÖ¡¦¥Î¡¼¥Ó¡¼¡¢£µÈÖ¡¦¥Ý¡¼¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç£³¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£º£°æ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë»þ¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤Þ¤À¼ã´³¤¢¤ë¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê»°¿¶¤ò¡Ë£³¤Ä¼è¤ì¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿£²·î£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¤Îà¥Ç¥Ó¥å¡¼Àïá¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤¬±¦Â¤ËÅö¤¿¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤âÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿£²»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£