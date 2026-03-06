Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

3日間にわたり発表されたApple新製品。その大本命と言われた安価MacBook、MacBook Neoがついに明らかになりました。パソコンライト層向けのノートパソコンで、エントリーモデルとして10万円を切っています。スペックを抑えた分キャッチーな色味で勝負。

その正体は｢MacBook Neo｣、 A18 Proチップ採用で9万9800円から！

ニューヨークのメディア会に参加した米Gizmodo編集部が、さっそく実機を触ってきました！

触った感じはMacBook Proと同じ

日本では9万9800円からのMacBook Neo。アメリカでは599ドル（教育機関向けには499ドル）と、米物価的に日本以上にお得に感じる価格設定となっています。

廉価版モデルとして、1番スペック制限がかかったのは、搭載チップとメモリ。チップは通常iPhone向けに使用されるAシリーズで、iPhone 16 Proとほぼ同じA18 Pro。メモリは8GB。他にも、トラックパッド（感圧式 vs メカニカル式）、端子（Thunderboltじゃない）、スピーカー数（4基 vs 2基）、ディスプレイなど、アンダー10万円実現のために切り捨てられた箇所は多々あります。

ただし、廉価版モデルを手に取る人にとってはスペックダウンは大前提。Apple Creator Studioで作業するには苦戦するかもしれませんが、ウェブ閲覧や文章タイピングなど軽いタスクが主であり、そもそも高いスペックは不要という人がターゲットなので、中身よりも見た目や触った感じの方が気になるという人が少なくないかと。

それでいうと、MacBook Neoは廉価版モデル感まったくなし。アルミシャーシを採用しただけあって、見た目や触れた感じはMacBook Proと同等です。ちょっとコンパクトになってるだけ。キーボードはバックライトなしですが、今使っているキーボードもそもそもないという人もけっこういそうなので、そんなに大事ではないかも。

ディスプレイも、新型MacBook Airと同じLiquid Retinaディスプレイですし。デモ会場でウェブサイトや映画予告編動画をいくつか見ましたが、（会場の若干暗め照明下では）何も不満なし。逆にスピーカーは会場だと音量が物足りない。でも、会場隅の静かな場所なら十分で、クリアかつシャープ。

見た目の魅力は、シルバー・ブラッシュ（ピンク）・シトラス（黄色）・紺（インディゴ）のポップな色味。とくにキーカラーのシトラスは目立ちます。この黄色、実物で見てもかわいい。iPhone 14のバナナ黄色よりもパステルぽいライトな黄色。インディゴもけっこう好きです。MacBook Airのスカイブルーよりもずっとカラフルで、色を楽しめるモデルです。MacBook Neoで、ようやくMacBookの世界に色が戻ってきたという印象。

メモリ8GBでもいける？

9万9800円（599ドル）のMacBook Neoは容量が256GB。さすがに少ないか？と不安な人は、512GBモデルを選ぶとよし。キーボードもTouch IDつきにセットでアップグレードされます。価格差は100ドル・1万5000円。

容量よりもメモリの8GB固定が気になっている人は多そう。他のMacBookはメモリ16GB以上ですし、スマートフォンでももっと上のものは多くあります（Pixel 10とGalaxy 26は12GB、iPhone 16は8GB）。昨今のAI機能拡大でメモリは必要不可欠。

もしかして、Windows 11 Copilot AIがまだヒット機能となっていないのを横目に、AI機能ありきのメモリアップは不要と考えたのでしょうか。AppleがAI強化Siriで他社より遅れをとっているのも影響しているのかもしれません。AppleのAIを使うなら8GBでいけると考えることもできますね。