133万回以上表示されSNSで話題になっているのは、子猫の成長ぶりがよくわかる投稿。わずか3週間で見せた変貌ぶりに、視聴者からは「成長の証ですね」「家の子としてリラックスしてる証拠ですね」と納得のコメントが寄せられています。

【写真：ルールを教えると『素直に聞いていた子猫』が、３週間後…まさかの変貌ぶり】

おうちに来たばかりのやくもくん

X（旧Twitter）アカウント「元気な綿棒☁️アメショやくも」に投稿されたのは、アメリカンショートヘアのやくもくんの成長ぶりがわかる投稿。生後3か月で飼い主さんのおうちにやってきたばかりの頃は、人間のルールを覚えようとする素直さが見られたそうです。

子猫ながらキリッとした顔つきのやくもくんは、飼い主さんの言うことを素直に聞き入れ「はい！わかりました！」「僕、賢いので！」と従う様子を見せていたとのこと。実際に、トイレも上手にできるお利口さんだったといいます。

3週間後のやくもくんは？

テーブルにのったらダメ、人の手を噛んだらダメ、と人間のルールを地道に教えてきた飼い主さん。それを良い子の表情で聞き入れてきたやくもくんですが、3週間後の現在は様子が違ってきたといいます。

ダメなことをダメと教えると、表情が一変。目つきが鋭くなり、「チッ、うるせえな」とでも言いたげな態度をとるのだそうです。さらには「反省してまーす」という素振りを見せながらもしれっと再犯するのだとか…。

ギャング化？反抗期？

飼い主さんの印象では、3週間前が「きらきらおめめの良い子」なら、現在は「口をとがらせたギャング」なのだそう。飼い主さんやおうちに慣れてきて、緊張感や警戒心がなくなった証拠なのかもしれませんね。

飼い主さんは猫の「シャーッ」をマネしたり、悪いことをしたら気をそらせたりと、試行錯誤しながらやくもくんに人間のルールを教えているそうです。生後4か月とのことで、まだまだやんちゃ盛りが続きそうなやくもくんでした。

やくもくんのわずか3週間でのビフォーアフターを見た視聴者からは、「猫って『反省』はするけど『改善』はしないよね」「ふてぶてしさも成長の証」と納得のコメントも集まっていました。まさにこれこそが猫を育てる醍醐味なのかもしれません。

Xアカウント「元気な綿棒☁️アメショやくも」には、やんちゃなやくもくんがのびのび過ごす様子が投稿されていますよ。今後の成長ぶりにも期待です！

写真・動画提供：Xアカウント「元気な綿棒☁️アメショやくも」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。