Åß¤Î¿¼Ìë¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤Ç¤â4ºÐÂ©»Ò¤Ï¡ÖÇ®¤¤¡ª¡×ÉÛÃÄ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ËÈèÊÀ¤·¤¿Êì¤òµß¤Ã¤¿¡ØµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ù
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÛÃÄ¤ò½³¤é¤ì¤Æ´¨¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© É®¼Ô¤âÉÛÃÄ¤ò½³¤ëÄ¹ÃË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß
»ä¤Ë¤Ï4ºÐ¤È2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ï»ä¤¬2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÌëÃæ¤ËÉÛÃÄ¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈË¼¤â¾Ã¤¨¤¿¿¼Ìë¤Î´¨¤¤Ãæ¡¢Ä¹ÃË¤ËÉÛÃÄ¤ò¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢»ä¤Ï´¨¤µ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¨¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÉÛÃÄ¤ò¤«¤±Ä¾¤¹¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ï¿²¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï½ë¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¡£
¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢°ìÈÕ¤Î´Ö¤Ë2¡¢3²ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨¤¤¤·¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£¤³¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Îº¹¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¤½¤¦Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ÃË¤Î°ì¸À
¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ËÄ¹ÃË¤ËÈ©Ãå¤òÃå¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¿¤é¤ÈÈ©Ãå¤òÃå¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò¤ß¤»¤¿Ä¹ÃË¡£
¡Ö¤½¤ì½ë¤¤¤«¤éÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤½¤ìÃå¤Æ¤¤¤ë¤È½ë¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤¦Ä¹ÃË¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢Ê¹¤ÊÖ¤·¤¿»ä¡£
¤½¤ÎÈ©Ãå¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¤¬Çä¤ê¤ÎÅßÍÑ¤Î¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¸ü¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ë¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×