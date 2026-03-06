深夜のリビングから聞こえる怪しげな物音に、ふとのぞいてみると…。愛猫による意外な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は54万回以上表示され「賢い猫ちゃんですね」「たまに勝手に家電をつけられますよね…」「現代的」とのコメントが寄せられていました。

【写真：深夜にリビングから『物音』→ふと覗いてみたら、『猫』が…驚きの行動】

深夜のリビングで目撃された光景

Xアカウント「ルル ラグドール」に投稿されたのは、深夜に判明した猫ちゃんの意外な行動です。

ある夜「音がする」と投稿者さんがリビングの様子を見に行ったところ、なんと、猫の「ルル」ちゃんがソファーに座ってテレビでオリンピックを見ていたそうです。

暗闇の中でテレビだけがついている光景は、ちょっとしたホラー（？）だったかもしれません。

ソファーに置かれたリモコンをルルちゃんが偶然踏んでしまったのでしょうか。ちなみに、ルルちゃんが見ていた競技は「スケルトン」だったそうです。

猛スピードで滑り抜ける映像に釘付けだったのか、目を丸くした真剣な表情を浮かべていたといいます。ひとりでこっそりオリンピックを満喫していた、お茶目なルルちゃんでした。

釘付けな姿にX民もびっくり

オリンピックを見るルルちゃんを見たXユーザーたちからは「目ぇかっ開いてて草」「めっちゃガン見しとる」「中身ニンゲン…？」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ルル ラグドール」では、ルルちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ルル ラグドール」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。