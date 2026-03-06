TVerオリジナル『不倫禁止』にハナコ・菊田竜大、鶴嶋乃愛の出演が決定 “不倫禁止”活動仲間を演じる
フジテレビが制作し、Tverにて配信される小宮璃央主演の連続ドラマ『不倫禁止』（3月13日24時より全8話一挙配信）の追加キャストとして、鶴嶋乃愛と菊田竜大（ハナコ）の出演が発表された。併せて、メインビジュアルとPR動画が解禁となった。
【写真】ピンクの衣装がかわいい鶴嶋乃愛ソロショット
本作は、これまでにフジテレビで複数回放送され、まもなく新作の劇場公開も予定されているフェイクドキュメンタリー『放送禁止』の仕掛け人・長江俊和が脚本と総合演出を、チャンネル登録者数108万人を誇るYouTuber「だいにぐるーぷ」のリーダー・岩田涼太が監督を務め、TVerオリジナルコンテンツとして配信。
人気若手実力派俳優が集結し、YouTuberを演じる。出演者たちが演技で撮影した動画がそのまま本編として使われるのも見どころの一つ。不倫を憎み、不倫を糾弾するコンテンツを配信している主人公のYouTube・ユーリ役を小宮璃央、その仲間のれっど役を瀬戸利樹が演じる。
菊田竜大（ハナコ）が演じるのは、ユーリ（小宮）を中心に4人で活動するYouTuber“不倫禁止”メンバーのひとり、緒方。熱い信念を持つ主人公のユーリ、主に追跡取材を任されているれっどに比して、少し俯瞰（ふかん）で物事を見つめる冷静さを持っている。その一方で、大がかりな潜入捜査で活躍する場面も。仲間の中でも独特な立ち位置での視点を持ち、時には大がかりな潜入捜査にも参加する役どころだ。
緒方を演じる菊田は「こんなしゃべる菊田はなかなか見れません」と語る。
鶴嶋乃愛が演じるのは、もう1人の仲間、RUN子（らんこ）。ユーリの明かされぬ過去の事情もよく知る様子で、よき理解者として活動を共にしている。
これまで神秘性や二面性が際立つキャラクターを演じることが多かった鶴嶋だが、本作では、心の強さを持ちながらも親しみやすいキャラクターを演じており、「フィクションとノンフィクションの狭間に居る様な、自分たちがカメラを持って撮っている事もあり、撮られているという意識を無くしてよりリアルなお芝居ができた」と語っている。役を反映したカジュアルなファッションも見どころだ。
メインビジュアルは、劇中でそれぞれが“不倫禁止”のメンバーとして活動する場面を切り取った臨場感あふれるものに仕上がった。
そのビジュアルを使用した公式サイトがオープン。PR動画も公開された。TVerの配信URLも決定し、そこでもPR動画を見ることができる。
さらに、この『不倫禁止』の配信開始を記念し、総合演出・脚本を手がけた長江の代表作『放送禁止』の一部エピソードがTVerにて今夜3月6日22時より無料配信される。
ドラマ『不倫禁止』は、Tverにて3月13日24時から全8話一挙配信。
※菊田竜大（ハナコ）、鶴嶋乃愛のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆菊田竜大（ハナコ）
Q.最初にこの企画を聞いたときの印象を教えてください。
｢ドラマでこんなセリフがあることが初めてだったので自分がいけるのか不安になりました。 マネージャーも同じ気持ちだったのか何度も“セリフ覚えるの頑張ってください”と応援されました｣
Q.実際に演じてみてどのように感じられましたか？
「このドラマはYouTuberの方たちみたいに本当に自分がカメラを回してるシーンがあって、役も演じながらカメラを回すというのが初めてだったので大変でしたが、とても貴重な経験をさせていただきました」
Q. 視聴者のみなさんへのメッセージをお願いします。
｢こんな喋る菊田はなかなか見れません。 レア体験をぜひ味わってください｣
◆鶴嶋乃愛
「初めてこのお話をいただいた時には、なんて斬新で新しい作品なんだろうと思いました。YouTuberという今の時代らしい役どころに、ほとんどが演者が撮影、それでいてドラマの醍醐味(だいごみ）でもあるドキドキハラハラ感も味わえる。まさにフィクションとノンフィクションの狭間に居る様な、演じてみても自分たちがカメラを持って撮っている事もあり、撮られているという意識を無くしてよりリアルなお芝居ができたと感じております。
今までのドラマにはなかなかない演出や設定にきっとワクワクしていただけると思います。皆様ご期待ください！」
