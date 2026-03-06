「大和証券 Mリーグ2025-26」、3月5日の第1試合で赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が見せた、自身の勝負手を未練なく投げ出す究極の守備選択が、放送席とファンを驚愕させた。

【映像】勇気ある撤退に放送席絶賛！浅見の選択（実際のシーン）

場面は東4局1本場。浅見は3万点持ちの2着目で、自身の配牌には赤5筒と赤5索が1枚ずつ。さらに第1ツモの時点で両面ターツが3つ、役牌の白が対子という、まとまれば高打点も見える大チャンス手を手にしていた。2巡目には早くも白を暗刻にし、早い段階でのテンパイを待つばかりだった。

しかし、この浅見の好配牌に冷や水を浴びせたのが、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）だ。内川は2巡目に浅見の放った東をポン。次巡、さらに浅見が切った發もポンして加速。追い打ちをかけるように、上家のセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が切った8索もポンし、あっという間に東・發・対々和のテンパイを入れた。

内川の仕掛けに対し、浅見は当たり牌の一万を引いたところで思考を巡らせる。一度は無筋の6筒を押し返したものの、さらに危険牌が増えた局面で少考。導き出した答えは、自身の貴重なアガリの種であり、かつ最大の防御壁でもある「白の暗刻落とし」による完全撤退だった。

このあまりに潔い決断に、放送席は騒然。解説の土田浩翔（最高位戦）が「拍手喝采！素晴らしいね、浅見」と手放しで称賛すれば、実況の日吉辰哉（連盟）も「うーわ。すごいね」と、その冷静な状況判断に舌を巻いた。

ファンからも「まきどんテクニック」「えら！」「完全に実力」と絶賛の嵐が巻き起こり、「え！普通にすごくない？」「これはすごいわ」と、プロの矜持を感じさせる繊細な守備力に感銘を受けるコメントが相次いだ。高打点の誘惑を断ち切り、失点を最小限に抑える「秀才」の真髄が光った一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

