ザ・ワイルドワンズ、結成60周年記念盤『想い出の渚の軌跡』リリース＆ツアー開始
ザ・ワイルドワンズが6日、結成60周年記念盤『想い出の渚の軌跡』をリリースした。
加山雄三が命名したザ・ワイルドワンズは1966年7月に結成。同年11月にデビュー曲「想い出の渚」が大ヒットを記録し、日本中にグループサウンズ・ブームを巻き起こす原動力となった。今年7月に結成60周年を迎える今なお、エネルギッシュな演奏とコーラスワークでファンを魅了し、「音楽の力で笑顔と元気を」をテーマに全国のステージを精力的に巡っている。
結成60周年記念盤『想い出の渚の軌跡』には、歴史を彩ってきた全20曲を収録。メンバーお気に入りの楽曲も収録され、鳥塚しげき（Gt）は「夏が来るたび」を、植田芳暁（Dr）は「Don’t Let Me Say“Good-Bye”」を、島英二（Ba）は「思い出の砂浜」を、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんの次男で、2020年に正式なメンバーとして加入した加瀬友貴（Gt）は「帰らぬ舟」をセレクトした。アルバムのラストは、加瀬邦彦作曲、加瀬友貴作詞の最新曲「嗚呼、素晴らしき世界」が飾る。
本作を携え、3月7日からは和歌山を皮切りに60周年記念コンサートツアーをスタート。11月5日の東京・なかのZEROホールまで9公演が行われる。ツアーに先駆け、2月27日には、なかのZERO小ホールで「ザ・ワイルドワンズ お楽しみはこれからだ！2026 春〜加山雄三さんに感謝して〜」が開催され、会場は満員のファンで埋め尽くされた。終演後の握手会では、来場客がメンバー一人ひとりと言葉を交わし、結成60周年の祝意を伝える場面も見られた。
■結成60周年記念盤『想い出の渚の軌跡』
01. 想い出の渚
02. 小さな倖せ
03. 夕陽と共に
04. 青空のある限り
05. 愛するアニタ
06. バラの恋人
07. 花のヤング・タウン
08. 赤い靴のマリア
09. あの頃
10. 夏が来るたび （鳥塚しげきセレクション）
11. Don't Let Me Say "Good-Bye" （植田芳暁セレクション）
12. 思い出の砂浜（島英二セレクション）
13. 帰らぬ舟（加瀬友貴セレクション）
14. 美しすぎた夏
15. 白い水平線
16. 星の恋人たち
17. 黄昏れが海を染めても
18. 懐かしきラブソング
19. はじまりの渚
20. 嗚呼、素晴らしき世界（最新曲）
■60周年記念コンサートツアー
3月7日（土）和歌山・和歌山県民文化会館
3月8日（日）姫路・アクリエ姫路
6月6日（土）金沢・本多の森 北電ホール
6月17日（水）愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール
6月18日（木）岐阜・ぎふしんフォーラム
7月14日（火）大阪・フェスティバルホール
7月25日（土）埼玉・埼玉会館
10月4日（日）神奈川・横須賀芸術劇場
11月5日（木）東京・なかのZEROホール
