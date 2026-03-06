ベテラン俳優橋爪功（84）が、2月28日をもって所属していた事務所「円企画」を退所していた。同事務所の公式サイトが6日までに更新され、橋爪の退所を発表した。

同事務所は公式サイトに「所属俳優退所のお知らせ」と題した書面をアップ。2月28日をもって「当社の所属から離れた」と報告した。

発表全文は以下の通り。

「平素より橋爪功を応援して頂き、誠にありがとうございます。

この度2026年2月28日をもちまして、当社の所属から離れましたことをご報告させていただきます。 今まで支えてくださいました皆様には、心より感謝を申し上げます。

今後とも橋爪功への変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます」

橋爪は大阪府出身。家庭の事情で高校時代に東京へ移り、61年文学座へ入り、後に劇団雲へ。75年には芥川比呂志さん、仲谷昇さん、岸田今日子さんらと演劇集団「円」の設立に加わった。

舞台に加え、多くのテレビ、映画にも出演し、テレビ朝日系「京都迷宮案内」などシリーズ化された主演作もあり、俳優として活躍。06年に仲谷さんが亡くなると、23年まで円代表を務めていた。