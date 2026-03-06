タレントの磯山さやか（42）が6日までにインスタグラムを更新。ボディメークトレーニングを開始することを報告し、ファンにメッセージを送った。

代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力を武器に現役グラドルとして活躍する磯山は、以前から興味があったというボディメーク法のトレーニングを受けたことを報告。「ただ体重が軽ければいい、ただ痩せられればいい、年齢だしと諦める そうではなく 骨格から変えて、つぶれたカラダを引き上げる。姿勢や呼吸も意識し、不調の改善と共にメリハリボディへ。さらに、メンタルにも良い影響が。まさに私が思っている事だと思ったのですが、なかなか行動に移さず、、、その後ご縁あり、平野ノラさんに紹介してもらってついに！通い始めました！」と経緯を説明した。

続けて「みなさん、安心してください。笑」と呼びかけ、「私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています」とした上で、「ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と説明。「幾つになっても挑戦できるのはありがたい。ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」とつづった。