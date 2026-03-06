フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）が今月２７日で番組が終了することを発表した。

番組ではＭＣを務める俳優の谷原章介が今月２９日にスタートする同局系の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）のメインキャスターを務めることを発表した。

谷原は「３月２９日、新しい番組ＳＵＮＤＡＹブレイク．がスタートいたします、私、谷原とオズワルド伊藤（俊介）さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にですね、その週を振り返ったり、そして来週から、どういうふうにその週を過ごしていけばいいのか？活力と元気を皆さんにお届けしますので、どうかよろしくお願いします」とあいさつし「楽しくいきたいと思います」と意気込んだ。

これを受けて佐々木アナが「サン！シャインは３月２７日をもって終了となります。考えたらあと３週間。１５回のオンエアとなります」と発表した。谷原は「この１年間、僕はもっと長くやりたいというつもりでみんなも全員、この番組携わってきたんですけど、あと１５日間、後悔なく、皆様と朝を一緒に過ごさせていただきたいと思いますのでどうか、どうか見守っていただきたいと思います。よろしくお願い致します」とあいさつした。

佐々木アナは「心を込めてお届けしていきたいですね」と明かし「世界も混沌としていたり、伝えるべきニュースがいっぱいあるんですけれども、その中でも一回一回、やっぱり大事に伝えたいですね」と思いを明かした。

谷原は「サン！シャインらしく、このメンバーらしく、プレゼンターも頑張ってくれているし、スペシャルキャスターカズさんも頑張ってくれてるし、みんなでお届けしたいと思いますので、サン！シャインらしさをあと１５回出していこうよ」と出演者に呼びかけていた。

同番組の終了はこの日、フジテレビが発表した。また、番組終了は、昨年１２月４日にスポーツ報知などスポーツ紙各紙が報じていた。

「サン！シャイン」は「めざまし８」の後継番組として昨年４月期に誕生した。俳優の谷原章介が前番組から引き続きＭＣを担当。曜日ごとの「スペシャルキャスター」として武田鉄矢、カズレーザー、杉村太蔵が脇を固め、９月からは佐々木恭子アナウンサーがキャスターに加わった。

コメンテーターには元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏、フリーアナの神田愛花らを起用。個性的なメンバーで政治、社会問題やエンタメ、グルメなど幅広い話題を取り扱ってきたが、終了は、スポーツ報知の取材で同局関係者によると「視聴率の低迷」が理由という。同時間帯ではテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が圧倒的に強く「サン！シャイン」は世帯視聴率３パーセント台（視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区）の壁を越えることはなかなかできなかった。また、元タレント・中居正広氏の性加害騒動の対応によるスポンサー離れのダメージも大きく、コストカットの対象になったとみられる。

後継番組はなく、同関係者によると当面は前番組の「めざましテレビ」と後番組の「ノンストップ！」の放送時間を延ばして対応するという。