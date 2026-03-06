第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。

帝京対沖縄尚学と、春夏の甲子園で優勝歴を誇る強豪同士の激突で開幕。神戸国際大付対九州国際大付は昨秋の明治神宮大会決勝の再戦。横浜対神村学園も優勝候補同士の対決。好カードがズラリと並んだ。

組み合わせは以下の通り。

◆第９８回センバツ高校野球大会 組み合わせ◆

（左より一塁側）

３月１９日（木）

▽１回戦

帝京―沖縄尚学（１０：３０）

阿南光―中京大中京（１３：００）

八戸学院光星―崇徳（１５：３０）

３月２０日（金・祝）

▽１回戦

滋賀学園―長崎西（９：００）

横浜―神村学園（１１：３０）

花巻東―智弁学園（１４：００）

３月２１日（土）

▽１回戦

東洋大姫路―花咲徳栄（９：００）

高知農―日本文理（１１：３０）

北照―専大松戸（１４：００）

３月２２日（日）

▽１回戦

神戸国際大付―九州国際大付（９：００）

近江―大垣日大（１１：３０）

山梨学院―長崎日大（１４：００）

３月２３日（月）

▽１回戦

東北―帝京長岡（９：００）

高川学園―英明（１１：３０）

三重―佐野日大（１４：００）

３月２４日（火）

▽１回戦

熊本工―大阪桐蔭（９：００）