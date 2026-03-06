【センバツ】１回戦の全カード決定…横浜対神村学園、帝京対沖縄尚学、神戸国際大付対九州国際大付など好カードズラリ【全カード掲載】
第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。
帝京対沖縄尚学と、春夏の甲子園で優勝歴を誇る強豪同士の激突で開幕。神戸国際大付対九州国際大付は昨秋の明治神宮大会決勝の再戦。横浜対神村学園も優勝候補同士の対決。好カードがズラリと並んだ。
組み合わせは以下の通り。
◆第９８回センバツ高校野球大会 組み合わせ◆
（左より一塁側）
３月１９日（木）
▽１回戦
帝京―沖縄尚学（１０：３０）
阿南光―中京大中京（１３：００）
八戸学院光星―崇徳（１５：３０）
３月２０日（金・祝）
▽１回戦
滋賀学園―長崎西（９：００）
横浜―神村学園（１１：３０）
花巻東―智弁学園（１４：００）
３月２１日（土）
▽１回戦
東洋大姫路―花咲徳栄（９：００）
高知農―日本文理（１１：３０）
北照―専大松戸（１４：００）
３月２２日（日）
▽１回戦
神戸国際大付―九州国際大付（９：００）
近江―大垣日大（１１：３０）
山梨学院―長崎日大（１４：００）
３月２３日（月）
▽１回戦
東北―帝京長岡（９：００）
高川学園―英明（１１：３０）
三重―佐野日大（１４：００）
３月２４日（火）
▽１回戦
熊本工―大阪桐蔭（９：００）