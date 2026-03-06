Å¨ÂÐ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ØÆþºï¸ºÍ×µá¤«¡¡ÊÆ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï5Æü¡¢¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐ¹ñ¤«¤é¤Î¸¶Ìý¹ØÆþ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÊÆ¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇã¤¦¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£·îËö¤ËË¬ÃæÍ½Äê¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¡¢¸ò¾Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥»¥ó¥È»á¤ÈÃæ¹ñ¤Î²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ï¡¢Íè½µËö¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂçÉý¤Ë³ä°ú¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤Ç¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£