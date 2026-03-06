テレ東、若林正恭MCの経済トーク番組スタート 『あちこちオードリー』は火曜深夜放送へ
テレ東では、4月からオードリー・若林正恭がMCを務める新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜 後11：06）がスタートする。
【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林
番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる経済トーク番組。若林が、独自の視点で経営者たちと向き合い、その思考や背景を丁寧に引き出す。本番組は休養前に収録されたパイロット版を経て、レギュラー放送が決定した。
現在同枠で放送されている『あちこちオードリー』は4月より、毎週火曜の深夜0時30分から1時の放送となる。
【テレビ東京 報道局 花岡昌平 プロデューサーコメント】
若林さんの経済に対する強い興味や関心が、レギュラー番組という形で実を結びました。これまでの特番でも、「そんな見方があったのか！」という若林さん独自の着眼点に、スタッフ自身がハッとさせられることも多く、テレビ東京の経済番組に新たな風を吹き込んでくれていると感じています。皆さんに、経済のことを楽しく考えるきっかけにしてもらえればうれしいです。ぜひご期待ください！
【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林
番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる経済トーク番組。若林が、独自の視点で経営者たちと向き合い、その思考や背景を丁寧に引き出す。本番組は休養前に収録されたパイロット版を経て、レギュラー放送が決定した。
【テレビ東京 報道局 花岡昌平 プロデューサーコメント】
若林さんの経済に対する強い興味や関心が、レギュラー番組という形で実を結びました。これまでの特番でも、「そんな見方があったのか！」という若林さん独自の着眼点に、スタッフ自身がハッとさせられることも多く、テレビ東京の経済番組に新たな風を吹き込んでくれていると感じています。皆さんに、経済のことを楽しく考えるきっかけにしてもらえればうれしいです。ぜひご期待ください！