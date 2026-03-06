第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。２１世紀枠で初出場の高知農は初戦で日本文理（新潟）と対戦することが決まった。

昨秋の高知県大会で８強入り。延長１０回タイブレークとなった２回戦の土佐塾戦では１ー０で勝利し、準々決勝で明徳義塾に延長１０回タイブレークの末に２ー３でサヨナラ負けしたが、粘り強い戦いぶりが評価された。昨秋の公式戦は２勝１敗。公式戦３試合での２１世紀枠選出は、１４年海南（和歌山）と１８年膳所（滋賀）、２２年只見（福島）の４試合より少なく、公式戦２勝は海南と並んで最少となった。

高知農は１９４７年に野球部を創部したが、ほどなくして廃部。９９年に約半世紀ぶりに復活して現在に至る。２０２１年秋、２２年春秋、２３年春は部員不足のため、連合チームとして出場。新チーム発足時の選手は１８人。部員が地域で野球教室などを行って普及に務め、野球人口の減少に歯止めをかける活動を行ってきた。また施設面に恵まれていないことや、自然災害などの困難な環境のなか、指導者、部員が一体となって創意工夫していることも評価された。