グラビアアイドルの凛咲子（27）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄を訪れた様子を投稿した。

「OKINAWA」と題し、緑と白を基調とした水着姿をアップ。「あったかくなってきてやっと動けそうと思いきや花粉でおーまいがーーー 薬飲むしかないのかな？？」と悩みをつづり、赤のトップスにヒップラインなどの曲線美が強調されたパンツルックや、胸元を大胆に露出したキャミソール姿で私服ショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「ぴちぴち」「スタイル抜群」「エロ可愛いすぎる」「目元が優しくて癒される」「スウェット尻が最高」などのコメントが寄せられている。

凛咲子は福岡県出身。歯科衛生士の専門学校時代にスカウトされた。21年11月に1stDVD「りーちゃんの夏」でグラビアデビュー。22年10月には東京女子プロレスの芸能関係者プロレスデビュー挑戦プロジェクト「夢プロレス」に参戦。格闘技イベントK−1を盛り上げる「K−1ガールズ2025」メンバーとして“博多の無敵ボディ”のキャッチフレーズで活躍。身長162センチ。バストは88センチ、Gカップ。特技はバスケットボール、マッサージ。血液型O。