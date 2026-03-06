小島瑠璃子、金髪からイメチェン報告 新ヘアに「春っぽくて可愛い」「透明感すごい」と絶賛
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントの小島瑠璃子が3月5日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジしたショットを投稿した。
【写真】32歳美人タレント「春っぽくて可愛い」さくら色ヘアでイメージ激変
小島は「髪色を金からさくら色に」とつづり、金髪からほんのりとピンクがかったヘアカラーにイメージチェンジしたショットを公開。青のノースリーブにジーンズのショットでピンクのヘアが際立っている。
この投稿にファンからは「春っぽくて可愛い」「透明感すごい」「可愛すぎる」「ピンクの髪色が映えてておしゃれ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
