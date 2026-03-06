谷原章介、『サン！シャイン』終了を生報告 放送は残り15回「後悔なく皆様の朝を一緒に過ごさせていただきたい」

谷原章介、『サン！シャイン』終了を生報告 放送は残り15回「後悔なく皆様の朝を一緒に過ごさせていただきたい」