谷原章介、『サン！シャイン』終了を生報告 放送は残り15回「後悔なく皆様の朝を一緒に過ごさせていただきたい」
朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）が6日に放送され、同番組が3月27日の放送をもって終了することが発表された。メインキャスターを務める俳優の谷原章介（53）は同番組への率直な思いを語った。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
番組の最後、同局で29日から、谷原が出演する日曜日の新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30から）がスタートすることが伝えられた。その後、佐々木恭子アナが『サン！シャイン』が終了することを報告した。
メインキャスターの谷原は「この1年間、僕はもっと長くやりたいというつもりで、みんなもこの番組全員携わってきたんですけれども」と率直な気持ちを語った。その上で「あと15日間、後悔なく皆様の朝を一緒に過ごさせていただきたいと思いますので、どうかどうか見守っていただきたいと思います」と意気込んだ。これに佐々木アナも「心を込めて、お届けしていきたいですね」と語った。
残り15回の放送に向けて「『サン！シャイン』らしく、このメンバーらしく、みんなでお届けしてまいりたい。『サン！シャイン』らしさを、あと15回出していこうよ！」と出演者に呼びかけた。
また『SUNDAYブレイク.』には伊藤俊介（オズワルド）がスペシャルキャスターに就任することが決まっている中、カズレーザー（メイプル超合金）は「日曜日の朝、オズワルドの伊藤さん遅刻しないかだけ心配」と語りスタジオを笑わせた。これには谷原も笑みを浮かべながら「言っとく！」と返し、番組を締めた。
『サン！シャイン』は、前番組の『めざまし8』に続き俳優の谷原章介がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）がスペシャルキャスターとして出演していた。
