カプコン新作『プラグマタ』、最新トレーラー公開 お手伝いロボットの新キャラ「キャビン」ビジュアルも
カプコンが6日、完全新作『プラグマタ』の最新トレーラーを同社のデジタルイベント「カプコン スポットライト」にて公開した。
【動画】カプコン新作『プラグマタ』最新トレーラー
月面世界を舞台にした新感覚のSFアクションアドベンチャー。さまざまなドラマを予感させるシークエンスや爽快感のあるアクションシーン、ヒューとディアナ2人の主人公の拠点となる“シェルター”での様子がうかがえる映像となっている。
また、シェルターで2人をサポートするお手伝いロボット“キャビン”の存在が明らかとなった。シェルターにセットされたスタンドアロンタイプのお手伝いロボット。丁寧さの中にフレンドリーさや可愛げがある口調で話し、ユーモラスな動きで場を和ませるほか、拠点内での各種機能によるサポートを担う欠かせない存在となっている。
なお映像内では、一部プラットフォームでの発売日を4月24日から4月17日へ変更する情報も伝えられた。発売は、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamにて。なお日本国内およびアジア地域でのNintendo Switch 2 版『プラグマタ』の発売日は4月24日から変更なし。
