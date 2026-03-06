2位「天王寺動物園」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「天王寺の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
暦の上では春を迎え、日差しの暖かさに心弾む季節がやってきました。柔らかな風を感じながら街歩きを楽しみたい今、グルメやショッピングなど、その土地ならではの魅力を存分に満喫できるスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「天王寺の観光スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「子供と行くならおすすめ。動物たちに餌やりもできて楽しい」（40代男性／大阪府）
「最近、なかなか動物園でのんびりする時間がないので、一日ゆっくり過ごしたいです」（50代女性／埼玉県）
「日本の有名な動物園は色々いっているけどここはまだなので本当に行きたい。入園料も安いようなので子連れで気軽に行けるのもいい」（40代女性／富山県）
▼回答者コメント
「日本屈指の高さから大阪の街並みを一望できる展望台の開放感が素晴らしく、特別な気分を味わいながら非日常的な景色を楽しめるからです」（30代男性／東京都）
「よく名前は聞くし見晴らしはいいと聞くので、一度訪れたい」（30代女性／千葉県）
「ショッピングや美術館、レストランなどがそろっていて、一日中楽しめる複合施設だから。 大阪の街並みを一望でき、特に夕方から夜景がきれいなのも魅力」（20代男性／福井県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「天王寺の観光スポット」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：天王寺動物園／65票2位は「天王寺動物園」でした。100年以上の歴史を持つ、日本で3番目に開園した動物園です。都心にありながら、アフリカのサバンナを再現した「生態展示」など、動物たちの自然な姿を観察できる工夫が凝らされています。子供から大人まで楽しめる癒やしのスポットとして、長年多くの人々に親しまれています。
▼回答者コメント
「子供と行くならおすすめ。動物たちに餌やりもできて楽しい」（40代男性／大阪府）
「最近、なかなか動物園でのんびりする時間がないので、一日ゆっくり過ごしたいです」（50代女性／埼玉県）
「日本の有名な動物園は色々いっているけどここはまだなので本当に行きたい。入園料も安いようなので子連れで気軽に行けるのもいい」（40代女性／富山県）
1位：あべのハルカス／128票1位は「あべのハルカス」でした。地上300メートルの高さを誇る日本屈指の超高層ビルです。展望台「ハルカス300」からは大阪平野を一望できる大パノラマが楽しめ、百貨店や美術館、ホテル、オフィスなど多彩な施設が集結しています。大阪の新しいランドマークとして、圧倒的な存在感を放つ人気スポットです。
▼回答者コメント
「日本屈指の高さから大阪の街並みを一望できる展望台の開放感が素晴らしく、特別な気分を味わいながら非日常的な景色を楽しめるからです」（30代男性／東京都）
「よく名前は聞くし見晴らしはいいと聞くので、一度訪れたい」（30代女性／千葉県）
「ショッピングや美術館、レストランなどがそろっていて、一日中楽しめる複合施設だから。 大阪の街並みを一望でき、特に夕方から夜景がきれいなのも魅力」（20代男性／福井県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)