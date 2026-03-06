第98回センバツ組み合わせ決定！大会4日目第1試合で神宮大会決勝戦のカードが実現
◆ 3月19日に開幕
今月19日に開幕する春のセンバツ『第98回選抜高等学校野球大会』の組み合わせ抽選会が6日行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。
開会式後の開幕カードは16年ぶりに出場する帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）。明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、大会4日目の第1試合、相手は神宮大会決勝で対戦し11−1で勝利した神戸国際大付（兵庫）との対戦になった。
なお、選手宣誓は北照（北海道）の手代森煌斗キャプテンに決まった。
準々決勝と準決勝の翌日に休養日が設けられ、決勝戦は31日に行われる予定だ。この日決まった組み合わせは以下の通り。
◆ 第98回センバツ・組み合わせ
▼ 大会1日目・3月19日
第1試合：帝京（東京）− 沖縄尚学（沖縄）
第2試合：阿南光（徳島）− 中京大中京（愛知）
第3試合：八戸学院光星（青森）− 崇徳（広島）
▼ 大会2日目・3月20日
第1試合：滋賀学園（滋賀）− 長崎西（長崎）
第2試合：横浜（神奈川）− 神村学園（鹿児島）
第3試合：花巻東（岩手）− 智弁学園（奈良）
▼ 大会3日目・3月21日
第1試合：東洋大姫路（兵庫）− 花咲徳栄（埼玉）
第2試合：高知農（高知）− 日本文理（新潟）
第3試合：北照（北海道）− 専大松戸（千葉）
▼ 大会4日目・3月22日
第1試合：神戸国際大付（兵庫）− 九州国際大付（福岡）
第2試合：近江（滋賀）− 大垣日大（岐阜）
第3試合：山梨学院（山梨）− 長崎日大（長崎）
▼ 大会5日目・3月23日
第1試合：東北（宮城）− 帝京長岡（新潟）
第2試合：高川学園（山口）− 英明（香川）
第3試合：三重（三重）− 佐野日大（栃木）
▼ 大会6日目・3月24日
第1試合：熊本工（熊本）− 大阪桐蔭（大阪）
2回戦