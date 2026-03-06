中古なら最新スマホより安く手に入る“高級イタ車”！

今やスマートフォンもすっかり高くなりました。iPhoneの最上位機種「Pro Max」は19万4800円から、最も容量の大きいモデルでは30万円を超える価格設定となっています。

いっぽうで中古車市場に目を向けると、支払総額20万円台〜30万円台前半であのアルファ ロメオ「ジュリエッタ」が買えるようになっています。

【画像】超カッコイイ！ これが 20万円台で買える“爆安”な「 スポーティ“ハッチバック”」です！ 画像で見る（34枚）

ジュリエッタの歴史は古く、初代モデルは1954年にイタリアで誕生しました。2010年にはブランド創立100周年に合わせ、約四半世紀ぶりにその名が復活。日本市場には2012年2月に導入されました。

ボディタイプは5ドアハッチバックですが、後部ドアノブをピラーに隠した3ドア風のクーペライクなシルエットが特徴です。

アルファ ロメオ伝統の「盾」グリルを冠したフロントの造形は、チェントロスティーレ（デザインセンター）による情熱的なデザインに仕上げられています。

日本仕様の新車価格は年次・グレードで変動しますが、カタログ上は概ね300万円台前半から400万円台の設定が中心でした。

残念ながら、ジュリエッタは本国では2020年に生産を終了し、日本国内でも2021年をもって販売終了となりました。

今回注目するのは、支払総額20万円後半から30万円強という、最新スマホ並みの予算で狙える中古ジュリエッタです。

中古車相場を調査すると、2012年から2013年式がターゲットに入ります。

走行距離だけに着目すると、7万kmから10万km台の個体であれば、車両本体価格が10万円後半から20万円台で見つかります。

2012年から2013年式は、日本に導入された3代目ジュリエッタの初期モデルにあたります。

ボディサイズは全長4350mm×全幅1800mm×全高1460mm。パワートレインは1.4リッター直列4気筒ターボエンジンに、6速デュアルクラッチ「Alfa TCT」を組み合わせた前輪駆動（FF）方式を採用しています。

最高出力170ps・最大トルク23.5kgm（Dynamicモード時は25.5kgm）を発生し、走行状況に応じて車両特性を切り替えられる「Alfa D.N.A.システム」を全車に標準装備しているのが大きな魅力です。

この価格帯で狙えるグレードには、エントリー仕様の「Sprint（スプリント）」と、上級仕様の「Competizione（コンペティツィオーネ）」があります。

スプリントの新車価格は318万円。対するコンペティツィオーネは358万円で、17インチアルミホイールやブレンボ製ブレーキキャリパー、パドルシフトなどの走りの装備を充実させたモデルです。

最新のデジタルデバイスに大金を投じるのも一つの選択ですが、あえてこの予算でかつてのイタリアン・フラッグシップハッチを味わうのも、賢い選択といえるかもしれません。

生産終了から時間が経過し、相場が底値となっている今こそ、ジュリエッタという名車を体験する絶好の機会といえそうです。