佐々木朗希から死球→全力疾走で話題のエスカラ

チェコ共和国代表のベンチにある「日本語」に目が留まった。第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）に出場しているウィリー・エスカラ内野手は日本製のグラブを持って、東京ドームでのWBCの舞台に戻ってきた。

ユーティリティプレーヤーのエスカラは内野手用と外野手用のグラブを持っている。メーカーは日本製の「Back born」で、親指部分には「エスカラ」とカタカナで刺繍されている。

このグラブを使うきっかけは、「Back born」社からインスタグラムでメッセージが届いたことだった。

「『グローブを作らせてほしい』と連絡が来てね。日本のグローブメーカーですし、とてもクールだと思ったので『イエス』と答えたんだ」

親指部分はカタカナで名前が刺繍されている。「（カタカナは）数年前から聞いたことはありました。でも、今回のグローブの件で刺繍を『カタカナにするか、英語にするか？』と聞かれて、『カタカナにしてくれ』と頼んだんです」と明かした。

佐々木朗希の活躍は「本当に素晴らしい」

エスカラは前回大会の日本戦で佐々木朗希投手から死球を受け、苦悶の表情を浮かべたものの、一塁へ全力疾走。このプレーなどが日本ファンに好印象を与え、一躍話題となった。

試合後には佐々木からお菓子が送られたことも注目を集め、大会後にはチェコとロッテが文化交流・国際親善の取り組みとして「マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム」を締結。エスカラの死球が、チェコと日本が交流する一つのきっかけとなっていた。

「最高でした。あんな風に、普通の野球のプレーで大きな反響があるとは予想していませんでした。私はただ試合に出続けたかったですし、みんなに『自分は大丈夫だ』と示したかっただけなんです。日本のファンからあのような歓迎を受けられたのは、本当に素晴らしい経験でした」

死球を当てた佐々木は、今やメジャーリーガーになった。「活躍は本当に素晴らしいですね。マイナーでの調整から戻ってきて、プレーオフでも活躍して、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献した姿を見るのは、本当に最高だったよ」。死球から生まれた絆は、今も続いている。（Full-Count編集部）