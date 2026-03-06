3月6日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日これからの天気と気温

この後は雨が降り出し、強まりそうです。現在、福岡や佐賀、長崎にまとまった雨雲がかかっていて、長崎県では1時間に40mm以上の激しい雨や雷が観測されています。この発達した雨雲がこれから県内にかかってくる見込みです。

もう間もなく天草地方など西の方から雨が降り出し、昼前の時間帯にだんだん雨の範囲が広がってきそうです。雨が降り出すと発達した雨雲が一気にかかり、本降りの雨となるでしょう。昼過ぎにかけて強い雨や雷に注意してください。雨が止んでくるのは夕方5時、6時頃になりそうで、夜は一気に晴れてくる見込みです。

今日の最高気温は熊本市で14℃と、昨日より5℃ほど低い予想です。前線が通過した後は空気が変わるため、夜は北風が冷たく、寒くなってきそうです。

週末は「寒の戻り」

明日土曜日は天気が回復して、朝から晴れそうです。洗濯物も外に干せそうですが、雨の後の晴れということで、土日ともに花粉は極めて多い予想となっています。

また、前線通過後に空気が入れ替わり、明日の最低気温は熊本市で5℃の予想です。日曜日の朝は放射冷却が効いて冷え込みがさらに厳しくなり、熊本市で0℃、阿蘇市では氷点下5℃近くまで下がるでしょう。来週前半も冷え込む日が続きそうですので、冬の布団や毛布が必要になりそうです。

明子のささやき

各社から桜の開花予想が発表されました。日本気象協会は熊本の開花を3月23日、ウェザーニューズは3月22日、ウェザーマップは3月20日と予想しています。おおむね平年並みの開花となりそうで、見頃は3月の終わり頃になりそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。