ＷＢＣ日本代表は６日、東京ドームで開催される１次ラウンドＣ組の初戦で台湾代表と激突する。

２０２３年大会に続く世界一に向けた戦いがいよいよ始まる。先発のマウンドを託されるのはドジャースのエース・山本由伸投手（２７）。昨年のワールドシリーズでＭＶＰにも輝いた右腕がまずは先陣を切る。対する台湾代表は５日の初戦でオーストラリアを相手にまさかの黒星発進。連敗は避けたいだけに、プレーボール直後から全力で山本に襲いかかってくることが予想される。

そうした中、山本の登板情報が思わぬところからもたらされた。米スポーツ専門サイト「アスレチック」でドジャースの番記者を務めるファビアン・アルダヤ氏がこの日、自身のＸに「デーブ・ロバーツは山本由伸が今夜（明日の朝）、侍ジャパンのために３イニング投げる予定だと語った」と投稿した。

ＷＢＣでは５０球以上を投げた投手は中４日、３０球以上は中１日以上の登板間隔を空けなければならないとの規定が設けられている。投手の球数は１イニングあたり１５球で計算されることが多く、「３イニング」であれば４５球の計算で妥当な線ではある。ＭＬＢ所属選手は各代表チームに派遣される形で、選手ごとに球団との間で起用法についても細かく取り決めが交わされる。当然、ロバーツ監督が知っていても不思議ではないが――。