糖質制限中こそたんぱく質が重要！その驚きの理由とは！？

糖質制限中こそたんぱく質が重要！

エネルギー不足を防いで筋肉を維持！

ダイエットのために糖質制限に取り組んでいる人は、たんぱく質の摂り方にも注意を払う必要があります。糖質制限の目的は、ご飯やパンなど糖質を多く含む主食の摂取を控えることで、血糖値の急上昇を抑え、肥満を防ぐというもの。

しかし、私たちの体で主なエネルギー源として利用されているのは糖質です。糖質制限を行うと体が糖質不足になり、十分なエネルギーをつくることができなくなります。すると体はその不足を補おうと、たんぱく質や脂肪を分解してエネルギー源とします。

たんぱく質が分解されるということは、すなわち筋肉も分解されるということ。筋肉が減少すれば基礎代謝量も下がってしまうため、一旦は痩せてもまたすぐにリバウンドを繰り返す、代謝の悪い体になってしまうのです。

筋肉を維持しながら太りにくい体をつくるには、糖質制限によって不足するエネルギーをたんぱく質や脂質でしっかりと補い、全体の摂取エネルギーを減らしすぎないようにすること。特に運動時に筋肉の分解を抑えるため、たんぱく質を十分にとることはもちろん、糖質も適度に摂り入れて、エネルギーを確保することが大切です。

行き過ぎた糖質制限は控え、たんぱく質や脂質もバランスよく摂って筋肉と基礎代謝を維持することが、ダイエット成功に導く秘訣です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡