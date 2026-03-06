慢性腎臓病にならない最強予防法とは？慢性腎臓病の最大の原因はメタボだった！？【図解 腎臓の話】

慢性腎臓病にならない最強予防法とは？慢性腎臓病の最大の原因はメタボだった！？

メタボを避けるのがいちばん重要

慢性腎臓病は現在では不治の病ではないものの、一度悪くなった腎臓はもとに戻らない以上、かからないに越したことはありません。そもそもなぜ慢性腎臓病になってしまうのか。いちばん多い原因はメタボ（メタボリック症候群）です。

高血糖で糖尿病性腎症になりやすくなりますし、高血圧は腎硬化症を招きます。脂質異常症も動脈硬化を起こして腎機能の低下につながります。また、プリン体をたくさん摂るなどして高尿酸血症になれば、痛風腎を引き起こします。メタボは慢性腎臓病の温床ともいえる危険な状態なのです。

つまり、メタボを避けることが慢性腎臓病を予防するためのいちばんのポイントといえます。メタボは心筋梗塞や脳卒中のリスクを大幅に高めますし、慢性腎臓病の予防のためだけでなく、普段から気をつけておきたいものです。メタボにならないようにするには、さんざん耳にしていることと思いますが、食生活に気をつけ、適度な運動をすることです。

ただ、慢性腎臓病はメタボ以外でも多発性嚢胞腎やアルポート症候群など遺伝的な病気で起きることがありますし、原因不明の急性腎障害から罹患することもあります。そのため、定期的に健康診断を受け、尿検査や血液検査で腎臓の異常をいち早く発見することも大事です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博