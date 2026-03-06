ドル円理論価格 1ドル＝157.24円（前日比+0.14円） ドル円理論価格 1ドル＝157.24円（前日比+0.14円）

割高ゾーン：158.06より上

現値：157.52

割安ゾーン：156.42より下



過去5営業日の理論価格

2026/03/05 157.10

2026/03/04 156.04

2026/03/03 156.03

2026/03/02 154.46

2026/02/27 154.42



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

