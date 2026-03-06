米株価指数先物 時間外取引 上昇、原油高一服にやや安堵
東京時間09:28現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48091.00（+108.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6846.50（+11.25 +0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25083.75（+34.25 +0.14%）
米株は時間外で上昇。
トランプ米大統領が原油高騰対策を検討しているとの発言を受け、きのうのNY市場で原油価格は上げ幅を縮小した。ただ、米国もイランも攻撃を強化しており、戦争は長期化する恐れがあるため米株上昇は続かないだろう。
