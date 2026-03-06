シダー<2435.T>がマドを開けて続急伸している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表した。今期の最終利益予想は従来の見通しから２億４２００万円引き上げて４億９３００万円（前期比１１．０％増）に上方修正。最終利益は減益予想から一転して過去最高益を計画する。期末一括配当予想は２円増額して８円（前期は１０円）に見直した。これらを評価した買いが入ったようだ。



今期の売上高予想は２億５９００万円増額して１８１億５７００万円（前期比１．８％増）に修正した。デイサービス事業の施設稼働率が計画を上回って推移し、施設サービス事業における利用料金改定の効果が出る。人件費や販管費の増加で営業利益予想は引き下げたものの、補助金収入や事業譲渡などによる特別利益の影響を織り込んだ。あわせて同社は、介護付き有料老人ホームや訪問看護事業所を運営するダブルエイチオー（名古屋市北区）の株式を取得し、子会社化すると発表した。取得価額はアドバイザリー費用を含めて９億９５００万円で、株式取得は４月１日を予定する。



出所：MINKABU PRESS