前回ベスト4モロッコがW杯3か月前に監督交代!! レグラギ氏辞任、新指揮官はU-20W杯覇者
モロッコ代表のワリド・レグラギ監督が5日、自身のSNSを通じて辞任することを発表した。モロッコサッカー連盟(FRMF)は同日中にモハメド・ウフビ氏が後任を担当することを発表した。
レグラギ監督は2022年のカタールワールドカップ開幕までおよそ3か月までのタイミングで、バヒド・ハリルホジッチ氏が解任されたことを受けてモロッコ代表の監督に就任。カタールW杯では快進撃を見せてアフリカ勢史上初の4強入りを導いた。
だが、準優勝に終わった今年1月のアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)後から退任する可能性が報じられると、この日チームから離れることが正式発表された。キャプテンのDFアクラフ・ハキミはX(@AchrafHakimi)を通じて「モロッコ代表監督として成し遂げた素晴らしい仕事に感謝する。あなたのリーダーシップ、情熱、ビジョンは、選手だけでなく国全体と世界中の数百万人のサポーターにインスピレーションを与えた。モロッコサッカー界に忘れられない記録を残した」などと感謝を伝えている。
後任のウフビ氏はこれまでU-20モロッコ代表を指揮しており、昨年はU-20W杯でモロッコの初優勝を導いた。北中米W杯開幕まで100日を切るタイミングでの監督交代となるなか、FRMFは公式サイトを通じて「U-20W杯優勝の実績のように、結束力のあるチーム構築、選手の能力向上、高いパフォーマンスを定着させる力を発揮している」と新指揮官を紹介した。
また、FRMFはジョアン・サクラメント氏がコーチとして入閣することも発表。同氏はこれまでトッテナム、ローマ、パリSGといった強豪クラブでコーチを務めている。
モロッコは北中米W杯でブラジル、ハイチ、スコットランドと同じC組。モロッコが首位通過してF組の日本代表が2位通過、もしくはモロッコが2位通過して日本が首位通過の場合、両チームは決勝トーナメント1回戦で対戦することになる。
