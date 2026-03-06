6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比43.0％減の576億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.7％減の393億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が13.28％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.16％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が5.43％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.25％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.57％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は3.46％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.11％安と大幅に下落している。



日経平均株価が157円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金235億200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均312億5900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が43億9200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億7300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億3300万円の売買代金となっている。



