クールな猛獣が個人賞で争うライバルを退け、連投で結果を出した。BEAST X・下石戟（協会）が3月5日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。見事に勝利し、個人12勝目を上げた。

【映像】下石vs内川…バチバチの第2ラウンド（実際の様子）

下石と同じく連投となったのは、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）。そんな当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、内川、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）、下石の並びでスタート。東1局、下石がリーチで仕掛けると、内川も追っかけリーチ。めくり合いを制したのは下石、8000点をアガって幸先の良いスタートを切る。

東2局では内川にたろうが12000点を振り込み、東2局1本場では内川がリーチを宣告すると、またもやたろうから一発で仕留め3900点（＋300点）をアガリトップ目に浮上した。東4局では下石が内川から3900点をアガリ、個人賞で上位に位置する内川と下石の争いは激しくなる。

南2局1本場ではトップ目の下石が一気通貫確定の4索・7索待ちでテンパイ。4索をツモって内川との差をジワジワと広げると、オーラスでは内川に逆転の手が入る中、たろうがツモって、試合終了。下石が第1試合の借りを返した。

連投の2戦目でしっかりと結果を出した下石は「めちゃくちゃうれしいです」とコメント。1試合目に1着となった内川とこの日、2戦連続で争うこととなったが、「内川さんに真紅の烈風を感じましたが、何とかトップを取れてよかったです」とホッとしていた。

これで今期12勝目で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の13勝をピッタリとマークする形だ。そんな個人賞については「意識はしているんですけど、いかんせん400ポイントオーバーが他にも2人いて（内川とKONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典）永井くんだけじゃないんですよね」とコメント。

BEAST Xは残り8戦。＋609.8で3位につけている。チーム初のセミファイナル進出はほぼ確定の位置にいるが、その上で下石は「BEASTは首位通過を諦めていないので、この後も応援よろしくお願いします」とまだまだ高みを目指すことを宣言した。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）3万8300点/＋58.3

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万1600点/＋11.6

3着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万4700点/▲15.3

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）5400点/▲54.6

【3月5日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋960.2（106/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋827.3（110/120）

3位 BEAST X ＋609.8（112/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋65.5（110/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲44.2（110/120）

6位 TEAM雷電 ▲170.8（108/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲205.4（112/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

10位 KADOAKWAサクラナイツ ▲750.2（108/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）