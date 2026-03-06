『ラヴィット！』りんたろー。誕生日サプライズ DOMOTOがまさかのVTR出演→愛あるコメント
6日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、EXIT・りんたろー。が40歳の誕生日を迎えたことから、誕生日企画を実施。VTRでは、りんたろー。が大ファンのDOMOTOがサプライズ登場した。
堂本剛が「40歳のお誕生日ということで…ピン太郎さん、おめでとうございます。ピン太郎さんの最初の印象…」とボケ倒し。堂本光一が「番組でご一緒したりしていると、スキンケアとかすごいされている」と切り出すと、剛が「VTRが止まると、だいたい化粧水ぬってる」と笑わせた。
光一が「あとね…我々の知らないところで、勝手に『愛のかたまり』を歌ってくださって…ありがとうございます。ずっと我々のことを好きだと言ってくれて」とにっこり。剛が「40代になって、40代はけっこうスピードも速いと思いますので、1日1日楽しく、自分らしくお過ごしください」と呼びかけていた。
愛にあふれたコメントに、りんたろー。は「やばい！『ラヴィット！』すごい！ずっと聴いてきたので。（愛のかたまりを歌っていることが）届いていてうれしいですよ。いやーうれしい！」と声を弾ませていた。
