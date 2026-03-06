【センバツ】開幕戦でいきなり注目カード 16年ぶり出場の帝京が昨夏王者・沖縄尚学と対戦
◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会
第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で始まった。
16年ぶりセンバツ出場で盛り上がる帝京は、開幕戦で昨夏甲子園王者の沖縄尚学と対戦。帝京はスーパー1年生として注目の強打者・目代龍之介を擁して1992年春以来34年ぶりの頂点を狙っており、開幕戦からいきなり注目カードが実現した。
注目校を紹介する。
2年連続18度目の出場となる横浜（神奈川）は、今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕・織田翔希投手（2年）を中心に史上4校目の大会連覇を見据える。
昨夏王者の沖縄尚学は、U18日本代表にも選出された左腕の末吉良丞（りょうすけ＝2年）投手に、右腕の新垣有絃（ゆいと＝2年）投手も健在。新チームは公式戦で防御率1・22と堅守で、地力がある。
昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、今秋ドラフト上位候補・牟礼翔外野手（2年）らを中心に充実した戦力で、史上5校目の秋春連覇を狙う。
昨春は98年ぶりに大阪勢が不在だった。2年ぶり16度目の出場となる大阪桐蔭（大阪）は、今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕・吉岡貫介投手（2年）を中心に、春夏通算10度目の全国制覇を狙う。
5年ぶり33度目の出場となる中京大中京（愛知）は、初戦突破なら選抜単独最多59勝目となる。
また、古豪・崇徳（広島）は33年ぶり4度目の出場。76年の第48回大会では初出場初優勝しており、今回も旋風がわき起こるか注目だ。
初出場校は帝京長岡（新潟）と、21世紀枠の高知農（高知）の2校。
今大会からDH制が初めて採用され、各校には新たな戦略が求められる。
【出場校一覧】
北照（北海道）
花巻東（岩手）
八戸学院光星（岩手）
東北（宮城）
山梨学院（山梨）
花咲徳栄（埼玉）
専大松戸（千葉）
佐野日大（栃木）
横浜（神奈川）
帝京（東京）
中京大中京（愛知）
三重（三重）
大垣日大（岐阜）
帝京長岡（新潟）
日本文理（新潟）
神戸国際大付（兵庫）
智弁学園（奈良）
大阪桐蔭（大阪）
滋賀学園（滋賀）
近江（滋賀）
東洋大姫路（兵庫）
崇徳（広島）
高川学園（山口）
英明（香川）
阿南光（徳島）
九州国際大付（福岡）
長崎日大（長崎）
神村学園（鹿児島）
熊本工（熊本）
沖縄尚学（沖縄）
高知農（高知）
長粼西（長崎）