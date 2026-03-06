◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会

第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で始まった。

16年ぶりセンバツ出場で盛り上がる帝京は、開幕戦で昨夏甲子園王者の沖縄尚学と対戦。帝京はスーパー1年生として注目の強打者・目代龍之介を擁して1992年春以来34年ぶりの頂点を狙っており、開幕戦からいきなり注目カードが実現した。

注目校を紹介する。

2年連続18度目の出場となる横浜（神奈川）は、今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕・織田翔希投手（2年）を中心に史上4校目の大会連覇を見据える。

昨夏王者の沖縄尚学は、U18日本代表にも選出された左腕の末吉良丞（りょうすけ＝2年）投手に、右腕の新垣有絃（ゆいと＝2年）投手も健在。新チームは公式戦で防御率1・22と堅守で、地力がある。

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、今秋ドラフト上位候補・牟礼翔外野手（2年）らを中心に充実した戦力で、史上5校目の秋春連覇を狙う。

昨春は98年ぶりに大阪勢が不在だった。2年ぶり16度目の出場となる大阪桐蔭（大阪）は、今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕・吉岡貫介投手（2年）を中心に、春夏通算10度目の全国制覇を狙う。

5年ぶり33度目の出場となる中京大中京（愛知）は、初戦突破なら選抜単独最多59勝目となる。

また、古豪・崇徳（広島）は33年ぶり4度目の出場。76年の第48回大会では初出場初優勝しており、今回も旋風がわき起こるか注目だ。

初出場校は帝京長岡（新潟）と、21世紀枠の高知農（高知）の2校。

今大会からDH制が初めて採用され、各校には新たな戦略が求められる。

【出場校一覧】

北照（北海道）

花巻東（岩手）

八戸学院光星（岩手）

東北（宮城）

山梨学院（山梨）

花咲徳栄（埼玉）

専大松戸（千葉）

佐野日大（栃木）

横浜（神奈川）

帝京（東京）

中京大中京（愛知）

三重（三重）

大垣日大（岐阜）

帝京長岡（新潟）

日本文理（新潟）

神戸国際大付（兵庫）

智弁学園（奈良）

大阪桐蔭（大阪）

滋賀学園（滋賀）

近江（滋賀）

東洋大姫路（兵庫）

崇徳（広島）

高川学園（山口）

英明（香川）

阿南光（徳島）

九州国際大付（福岡）

長崎日大（長崎）

神村学園（鹿児島）

熊本工（熊本）

沖縄尚学（沖縄）

高知農（高知）

長粼西（長崎）