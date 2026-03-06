フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）は71.90点をマーク。首位発進を決めた。ただ一人70点台をマークしたが、キス・アンド・クライでの様子が驚きを呼んだ。

冒頭のダブルアクセルから、3回転ループ、3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプを華麗に着氷。鮮やかな高速スピンも披露してフィニッシュすると、笑顔で軽くガッツポーズも見せた。

得点は出場選手唯一の70点超え。それでも島田は、キス・アンド・クライで得点を確認すると、ちょっぴり首をかしげるような仕草も。それでもその後は頷き、両隣のコーチとともに納得の様子も浮かべた。

この様子にX上のファンからは「71.90でて暫定1位なのに首を傾ける麻央ちゃん次元が違うw」「71.90で納得していない麻央様はやっぱり麻央様なのだ」「71.90で笑顔ひとつない麻央さま」「71.90で暫定トップでも首傾げて納得いかないご様子も流石でございます」「首を傾げる麻央さまですがただお一人の70超えの得点ですよ」「これで怪訝そうなのがもう何ともお強い」などと注目されていた。

年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる期待の星。世界ジュニア3連覇を達成しており、ジュニア世代では無双状態となっている。昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となる。



（THE ANSWER編集部）