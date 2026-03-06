発覚から11年──2015年、日本を代表する全国の神社仏閣の歴史的建造物に液体をかけられる事件が相次いで発生した。犯行後、まんまと米国に逃げおおせていた宗教団体の設立者の男がようやく御用となった。

千葉県香取市の「香取神宮」で油のような液体をまいたとして、県警捜査1課は米国在住で日本へ引き渡された日本国籍の医師、金山昌秀容疑者（63）を4日、建造物損壊の疑いで航空機内で逮捕した。

金山容疑者は15年3月21日〜4月1日に日本に一時帰国。25日に千葉県内でレンタカーを借り、「成田山新勝寺」の国の重要文化財「三重塔」など12の建造物の外壁に油をまき散らした。さらに1時間後、約20キロ離れた「香取神宮」に移動。重要文化財「楼門」や拝殿の柱、さい銭箱など十数カ所にも油をまいた。当時、同様の被害が二条城や東寺、清水寺（京都市）、東大寺、唐招提寺（奈良市）など、16都府県48の寺社や城で確認された。

金山容疑者は11日間の滞在期間中、東京、新潟、千葉、京都、奈良、山形を訪れ、宿泊先の名簿の住所欄にはニューヨーク、職業医師と書き、勤務先として自身が設立した宗教団体の名前を記していた。

犯行後の4月1日に成田空港から出国し、同月末には団体のセミナー参加のために成田空港経由でフィリピン・マニラに向かう予定だったが、直前、県警が金山容疑者の逮捕状を取得。自身に捜査の手が及ぶことを察知したのか、金山容疑者はルートを変更し、以降、日本に戻ってくることはなく、永住権を持つ米国で暮らし続けていた。

事態が動いたのは23年のこと。日米犯罪人引き渡し条約に基づき、米連邦地裁が身柄の引き渡しを認める決定を下し、米国務省が承認した。

逮捕後、金山容疑者は県警の調べに対し、「異議なし。間違いない」と容疑を認めている。

東京都出身の金山容疑者は17歳の時、韓国系の教会で洗礼を受け、クリスチャンに。駒場東邦高校を卒業後、単身渡米。ウィスコンシン州立大医学部を経て産婦人科医となり、長年、ニューヨークで子宮内膜症の治療にあたった。13年、東日本大震災を機にキリスト教系を標榜する宗教団体「IMM」を設立。日本各地の他、台湾やトルコ、ノルウェーなどで集会を開催している。ネットで公開されている動画や集会で「神社は悪霊の巣窟。油で清めて呪いを取り除いた」「聖書に基づき、施設を浄化した」「悪霊を追い出せば天使が降りてきて守ってくれる」と主張していた。

■自ら「油を注がれたもの」を実践

「救い主を意味する『メシア』はギリシャ語でキリストの語源『クリストス』と表記され、ヘブライ語で『油を注がれた者』、つまり特別な使命や役割を与えられた人物を指します。古代イスラエルでは神に守られ、祝福を受けるしるしとして頭に香油を注がれる儀式が執り行われていた。金山も祈りの儀式で、旧約聖書に出てくる神聖な植物『ヒソプ』から抽出した油を信徒の額に塗っていました。神から呪われた場所を清めるよう告げられたと信じ込んでいたようで100カ所以上の神社仏閣、城郭を回って実践していた」（宗教関係者）

「神のお告げ」は時として人間を狂わせるのか。