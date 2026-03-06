政治資金の放漫な使い方に批判が集まる、高市首相のカタログギフト配布。本人にもうしろめたさがあるのか、3日の予算委員会で高市は「批判を受けるのであれば、法律には抵触しないが慎みたい」と答弁した。

高市首相が送ったカタログギフトは、3万3900円（税込み）の商品。衆院選で当選した自民議員315人全員にお祝いとして配布し、支払った総額は1000万円を超える。「相変わらず自民党は庶民感覚とかけ離れている」と野党議員があきれるのも、もっともな話だ。

ただ、だいぶ気前よく大金をはたいた割には、カタログギフトに対する自民党内の反応があまりよろしくない。あるベテラン議員の事務所関係者はこう話す。

「うちの議員は当選回数を重ねているし、そこまで生活に困っていない。3万円程度のものなら、正直いらないかな。ギフトは若手の秘書にあげようかと。ただ、若い議員なんかはうれしいだろう。自民党の国会議員であるからには、安いスーツやネクタイを着けるわけにはいかない。特に新人は、身の回りの品をそろえるのに金がかかって大変だろうからね」

しかし、若手からの反応もイマイチだ。

「しょぼいとは言いませんが、総理が贈った品物の割にあまり高級感がないというのが本音です。うちの議員は『国政の当選祝いで、3万円のカタログギフトか』なんてボヤいていました。ギフトは選挙を頑張ってくれた若手スタッフにあげようかな」（若手議員事務所の関係者）

ある中堅議員は高市をフォローしつつも、こう苦言を呈する。

「総理の気持ちはとてもうれしい。自民党は先輩が後輩に贈り物をする文化があり、それを体現した。しかし、案の定騒動になり、少なからず野党や世間の反感も買った。こんなことになるなら、やらない方がよかったでしょう。ギフトの使い道？ 考え中です」

高市首相はカタログギフトについて「大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込めた」と話している。その気持ちが届くどころか、不評まで買う始末。いらぬハレーションを起こした分、やるだけマイナスだったか。

◇ ◇ ◇

