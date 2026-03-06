【経済ニュースの核心】

FBIが専門捜査官12人を解雇 イラン攻撃拡大の陰で進む米国内の防諜解体

今年に入り、日本に危機感は皆無だったが、カナダのカーニー首相は世界秩序は「破裂」に直面していると述べ、フランスのマクロン大統領も世界秩序が「崩壊」の危機に直面していると警告していた。

米国はイスラエルと共同で2月28日、ロシアと親密なイランに再度の奇襲攻撃を始めた。

1月には、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を奇襲攻撃し、米国に拉致。ベネズエラの反米体制を転換させた。

ドンロー主義を掲げるトランプ大統領は、西半球は米国の国益とし、グリーンランドを併合する構えも見せている。

今回の米・イスラエルのイラン攻撃により、世界の石油輸送の要衝であるホルムズ海峡が実質的に封鎖された。日本に甚大な影響が出る可能性がある。原油輸入の約9割を中東に依存する日本は、2023年輸入量の約74％がホルムズ海峡経由だったとされる。国家備蓄はあるものの、原油高で輸入コストが上昇すれば、インフレ懸念が高まる可能性がある。

一方、産油国のイランやロシアは、原油高騰が経済にプラス。「地球温暖化」を否定する世界最大の産油国・輸出国の米国にもプラスだろう。

■世界は米国基準に

トランプ米大統領は2月5日、「3月19日に高市総理をホワイトハウスにお迎えできることを楽しみにしている」とSNSに投稿し、日米首脳会談が3月19日に行われる予定だと明らかにした。

次いで、トランプ大統領は、3月31日から4月2日までの日程で中国を訪問し、習近平国家主席と会談する計画。首脳会談では、中国が米国産品の購入を拡大することを含めて「短期的な経済的成果」に重点を置いた合意を目指している。中国によるレアアース輸出規制強化の停止や、相互に適用を見合わせた24％分の追加関税は、11月までを休戦期限にすると昨年決めたが、これをさらに延ばす方向だ。

またトランプ米大統領は2月24日の一般教書演説で「米国の黄金時代の到来」に言及。それは国連決議や国際法を軽視する国際情勢の始まりである。

いまや米国基準の貿易・国際秩序が形成されているようだ。新秩序をデザインできるのは、トランプ米大統領のみであろう。

日本は常に欧米の動向を見てから後追いで行動、主体性はない。エコノミストらはミスリードし、ユーザー数約9億人のChatGPTなど生成AIもシナリオできない世界情勢に入った。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）